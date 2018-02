Lega Prima: il calendario della Giornata 12 del torneo italiano di League of Legends

L'associazioneha pubblicato il calendario della giornata 12 di, il torneo italiano di League of Legends . Ad aprire le danze sarà il match traprogrammato per le 19:00 di lunedì 26 febbraio.

Alle 19:00 di lunedì 26 febbraio aprono le danze Inferno eSports e ESC Gaming. Partita apparentemente semplice per gli Inferno che hanno bisogno dei tre punti per tenere dietro i Racoon nella sfida salvezza a distanza. Gli ESC, ormai verso i playout, devono cercare le prestazioni più del risultato per arrivare pronti alle sfide contro le squadre di Lega Seconda.

Alle 21:00 giocano iDomina eSports e Team EasyFix co-HOP, due squadre lontane ben 8 punti, ormai quasi irraggiungibili con i nove rimasti a disposizione. Eppure è fondamentale per gli iD per mantenere il secondo posto e gli EFC hanno dimostrato nel campionato di non temere nessuno e di saper fare il bello e cattivo tempo.

Martedì 27 il primo match sarà alle 19:00 tra Outplayed WAR e Team Qlash, in una situazione simile a quella tra iDomina e EFC. Gli OP hanno dimostrato nelle ultime due giornate di essere totalmente un’altra squadra con i due nuovi innesti stranieri mentre i Qlash non riescono più a trovare la freschezza delle prime giornate o l’orgoglio visto contro il Team Forge.

Martedì sera alle 21:00 si chiude con Racoon vs Team Forge, due squadre dai percorsi opposti che si sfideranno per inseguire i propri obiettivi stagionali. I 4G per mantenere il primo posto in classifica da imbattuti, i Racoon per tenere vivo il sogno salvezza. Sanno che servirà un miracolo ma sono sempre stati agguerriti e pronti a sfidare chiunque: non saranno da meno anche questa volta.

Ricordiamo inoltre che sono aperte le iscrizioni per il Torneo di Qualificazione di Lega Prima - Stagione 3. Il Torneo di Qualificazione permette alle squadre partecipanti di ottenere un posto in Lega Seconda, la serie cadetta di Lega Prima. La partecipazione è aperta senza limitazioni a tutte le associazioni affiliate a GEC. Le prime quattro classificate disputano il Torneo di Lega Seconda Promozione con le perdenti dei Playout di Lega Seconda.

Tutti i dettagli sul Torneo di Qualificazione sono disponibili al seguente link, mentre tutte le partite possono essere seguite in diretta su GEC TV.