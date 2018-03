Lega Prima: Giornata 14 al via il 12 marzo, in programma due importanti scontri salvezza

Nelle ultime ore è stato pubblicato il calendario delladi Lega Prima Romics , il torneo italiano di League of Legends. Si parte lunedì 12 marzo alle 19:00 con

Per la prima volta in tre stagioni di Lega Prima Romics, sono innumerevoli i verdetti da esprimere a una sola giornata dal termine della stagione regolare. Le uniche certezze al momento sono l’ultimo posto degli ESC Gaming, condannati al Torneo di Promozione, e il primo posto del Team Forge, in virtù del miglior risultato negli scontri diretti con gli Outplayed (2-0, 1-1). A questi si potrebbe aggiungere la salvezza raggiunta dai Qlash, matematicamente fuori dalla zona retrocessione.

Da stabilire ancora il secondo posto tra iDomina e Outplayed che ha un’importanza fondamentale: la seconda classificata evita i playoff e vola direttamente al Romics del 7-8 aprile per le fasi finali. In coda, invece, potrebbe addirittura verificarsi l’ipotesi di tre squadre a pari punti nel caso gli EFC dovessero perdere e contemporaneamente vincessero Inferno e Racoon. A retrocedere sarebbero proprio gli EFC.

Si parte lunedì 12 marzo alle 19:00 con Outplayed WAR e ESC Gaming. La matematica non aiuta ma la statistica certamente sì: una sola vittoria in campionato per gli ESC contro le 8 degli OP. Il secondo posto sembra essere proprio a portata di mano.

Alle 21:00 è il turno di Team EasyFix co-Hop e Team Forge. Gli EFC hanno bisogno di almeno un punto per non rischiare una retrocessione che saprebbe di beffa ma contro la corazzata Forge, con il rientrante Beansu in toplane, sembra un’impresa titanica.

Martedì 13 i due scontri decisivi per la salvezza. Alle 19:00 gli Inferno eSports sono ospiti dei Qlash Academy. I secondi non hanno più nulla da chiedere al campionato, salvi e ormai distanti 10 punti dal terzo posto. Eppure non lasceranno vita facile agli Inferno, alla disperata ricerca di una vittoria o di almeno un pareggio.

Sperando che i Racoon, impegnati alle 21:00 contro gli iDomina eSports, non facciano un risultato uguale o migliore. Il tiratore dei Racoon GoldenTo4st da quando è arrivato è stato nominato tre volte consecutive miglior giocatore della partita. Ed è pronto a continuare a trascinare la squadra verso la salvezza. Soprattutto nel caso in cui gli OP il giorno prima dovessero vincere, gli iDomina saranno un avversario decisamente meno aggressivo.

All’interno del circuito di Lega Prima è quasi terminata Lega Seconda. Rimane da recuperare lunedì 12 marzo alle ore 21:00 lo scontro diretto tra Cyberground Gaming e ESC Gaming per stabilire la squadra che giocherà i playoff. Avendo gli ESC già un team in Lega Prima non potranno partecipare ai playoff, consentendo al CLAN Gaming, primo del Girone B, di qualificarsi automaticamente al Torneo di Promozione per Lega Prima, mentre i Powned, primi del Girone A, dovranno affrontare la seconda del Girone B, i 5 Hydra.

In caso di vittoria dei CGG, sarebbero loro a giocare il secondo playoff contro i CLAN Vipers. Appuntamento a mercoledì 14 per i playoff e a giovedì 15 per i playout. Tutte le partite possono essere seguite in diretta sul canale Twitch di GEC TV.