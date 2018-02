Lega Prima Romics: il calendario della decima giornata del torneo di League of Legends

Nelle ultime ore è stato pubblicato il calendario della Giornata 10 di, il torneo italiano di League of Legends . Si parte alle 19:00 di stasera con il match che vede scontrarsi le squadre di

La decima giornata di Lega Prima Romics si prospetta incandescente. Il punto strappato dai Qlash ai Forge nella scorsa giornata consente loro di respirare, così come lo stop degli EasyFix co-HOP. Eppure la vittoria degli Inferno e la partita rinviata dei Racoon (bug di un campione per gli ESC) non li fa stare tranquilli nella lotta per le parti basse della classifica.

Aprono le danze lunedì 12 febbraio alle 19:00 Inferno eSports e Team Forge per una partita che si presenta come scoppiettante. Gli Inferno hanno ottenuto una vittoria fondamentale la scorsa settimana contro gli EFC, trovando mezzi e convinzione. Il Team Forge, invece, ha ottenuto solo un punto dalla sfida con i Qlash ma prosegue imbattuto con la sua striscia positiva di 41 serie (mai sconfitta in Lega Prima fin dalla prima edizione). Alle 21:00 tocca invece a ESC Gaming e iDomina eSports. Partita apparentemente scontata che però avrà degli ESC agguerritissimi alla disperata ricerca di punti salvezza; gli iDomina dovranno invece vincere per continure a cercare l’agognato secondo posto.

Martedì 13 febbraio alle 19:00 scenderanno sulla Landa Qlash Academy e Racoon: inutile dire che, per come sia messa la classifica, i Racoon hanno bisogno di una vittoria, assolutamente non impossibile, che al tempo stesso getterebbe i Qlash ancor di più nella mischia per non retrocedere. Alle 21:00 chiudono la decima giornata Outplayed WAR e Team EasyFix co-HOP. I due nuovi innesti stranieri degli OP potrebbero esordire già oggi: ma è saggio rischiare in una partita per nulla scontata? Il secondo posto è troppo importante per evitare i playoff. Gli EFC devono invece fare punti per tenere dietro le inseguitrici al quarto posto. Tutte le partite possono essere seguite in diretta sul canale Twitch di GEC TV.