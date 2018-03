Lega Prima Romics Giornata 13: è Team Forge contro iDomina il big match da non perdere

è alle battute finali della stagione regolare. Poche le certezze acquisite a due partite dal termine. La prima è che glisono matematicamente ai playout, troppi i nove punti di distanza dalla salvezza con soli sei a disposizione.

Dall’altra Team Forge, iDomina eSports e Outplayed WAR sono le uniche squadre sicure di partecipare almeno ai playoff, mentre tutte le altre sono ancora potenzialmente inserite nella lotta per non retrocedere.

Si parte come sempre alle 19:00 di lunedì 5 marzo con uno scontro decisivo, soprattutto per i Racoon. La sfida al Team EasyFix co-HOP è fondamentale per continuare a credere nella salvezza contro una diretta concorrente, nonostante i sei punti di distanza: decisiva soprattutto in chiave di eventuale arrivo a pari merito.

Alle 21:00, a seguire, arriva la sfida tra Inferno eSports e Outplayed WAR, due squadre che sulla carta hanno poco da dirsi. I primi hanno bisogno di punti ma difficilmente arriveranno contro la formazione degli OP, probabilmente la più in forma del momento. Anche perché gli Outplayed potrebbero approfittare di un passo falso degli iDomina per riconquistare il secondo posto.

Gli iDomina saranno proprio i protagonisti del primo match di martedì 6 marzo alle ore 19:00 contro i Team Forge. I primi in classifica stanno vivendo un momento particolare dettato dal provare nuove soluzioni strategiche; il vantaggio accumulato nelle partite precedenti permette loro di sperimentare ma una vittoria degli iDomina li porterebbe a un singolo punto di distanza con una giornata ancora da giocare.

Chiuderanno la giornata il Team Qlash Academy e gli ESC Gaming: un esito sulla carta già scritto per il team degli ESC che non hanno più nulla da chiedere al campionato. I Qlash invece devono prendere punti alle 21:00 per essere sicuri di non venire risucchiati nei meandi della retrocessione.

Lunedì 5 marzo inizia anche il Torneo di Qualificazione che consentirà a quattro squadre di giocarsi due posti per la Lega Seconda della prossima stagione. Diciotto le squadre iscritte, un numero impressionante che dimostra la costante volontà delle associazioni di voler partecipare al campionato italiano di League of Legends. Tutte le partite sono in diretta su GEC TV.