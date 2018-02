Lega Prima Romics Giornata 9: tra scontri al vertice e sfide salvezza

Dopo le sorprese della Giornata 8 ritorna Lega Prima - Romics con due incontri di primo, primissimo piano. Prima di tutto, però, la classifica. Guida il Team Forge come dall’inizio del campionato, proseguendo il suo cammino fatto solo di vittorie.

Seguono Outplayed e iDomina, divise da un solo punto. Al quarto posto il sorpasso con gli EasyFix co-HOP che hanno scavalcato i Qlash. Lotta serrata, infine, a fondo classifica tra Inferno, Racoon ed ESC, rispettivamente a 5, 4 e 3 punti. Inaugurano la nona giornata il Team Forge e il Team Qlash Acedemy; il secondo è in netta difficoltà in Lega Prima e l’incontro con i Forge, possibile fino a qualche settimana fa, sembra oggi proibitivo. Alle 21:00 lo scontro salvezza tra Racoon e ESC Gaming, fondamentale per conservare il proprio slot anche per la Stagione 4: il pareggio non serve a nessuno.

Martedì 6 febbraio il big match della settimana: iDomina vs Outplayed. La lotta per il secondo posto è più importante di quanto si pensi: arrivare tra le prime due significa guadagnare l’accesso diretto alle finali del Romics senza passare dai quarti di finale. Alle 21:00 sarà invece il turno di EasyFix co-HOP e Inferno eSports. I primi hanno dimostrato di essere usciti rigenerati dalla fase di mercato dopo la vittoria sui Qlash mentre gli Inferno hanno saputo strappare un game agli iDomina. Partita dall’esito più che incerto.

Mercoledì torna anche Lega Seconda con la sesta giornata, la prima di ritorno. Nel Girone A comandano in tre: Powned, Cyberground Gaming e ESC Gaming, tutte staccate di un singolo punto. Una corsa emozionante che avrà l'epilogo tra altre cinque settimane. Solo le prime due avranno l'opportunità di lottare per la promozione. Un'altra serratissima lotta a tre è invece sul fondo classifica: Manguste, Dragons Power Gaming e APH Gaming lottano per conquistare il quarto posto che significa salvezza certa. Gli APH Gaming hanno ottenuto solo all'ultima giornata d'andata il primo punto, grazie al pareggio con i DPG.

Nel Girone B è corsa solitaria dei CLN Vipers, vittoriosi in cinque match su cinque e che volano spediti verso la prima posizione. I 5 Hydra eSports seguono subito dopo a 10 punti: dietro di loro il vuoto. I primi sono i Redshift Gaming a 5 punti, immediatamente prima di Aretusa Gaming, The Tower e CS Italia ASD. Bisogna però ricordare che a RSG e CS mancano punti potenziali: la partita tra loro è ancora sotto giudizio per possibili infrazioni regolamentari. Tutte le partite sono in diretta su GEC TV.