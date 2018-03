Lega Prima Romics Playoff: il momento della verità!

Con ile gli Outplayed WAR già sicuri della presenza al Romics per le finali di, rimangono due posti da assegnare. A sfidarsi saranno quattro squadre: la terza della classifica finale, gli, affronta la sesta, gli EasyFix co-HOP; la quarta, il Team Qlash Academy, gioca contro la quinta, la sorpresa Inferno.

Cambia ovviamente il formato: da Bo2 si passa a Bo5. Adesso è necessario vincere tre game su cinque per poter ottenere la vittoria del match. Una modifica che cambia gli equilibri tra le squadre, finora abituate a giocare solamente due game.

Iniziano iDomina eSports e EasyFix co-HOP lunedì 19 marzo alle ore 19:00. Gli EFC non passano un buon momento di forma e l’ultimo mese di partite lo ha dimostrato. Ad aiutarli potrebbe essere il nuovo tiratore arrivato in extremis, Counter. Per superare gli iDomina, solidi e desiderosi di tornare al Romics dopo un anno, sarà tuttavia necessario molto di più che un semplice cambio di giocatore. Tsuzume, midlaner degli iD, ad esempio ha conquistato ancora una volta il titolo di miglior giocatore, tre in stagione per lui: è il giocatore da tenere d’occhio.

Gli MVP della settimana 14

Martedì 20, sempre alle 19:00, sarà invece il turno di Qlash e Inferno eSports. Gli inF hanno ottenuto la qualificazione ai playoff solo all’ultima giornata, superando due squadre in un colpo solo: proprio grazie alla vittoria per 2-0 sui Qlash. Sotto il profilo psicologico è una mazzata per i Qlash che partono mentalmente sotto. Eppure i Qlash vogliono tornare al Romics: con i Forge sarebbero le uniche due squadre a essere presenti a tutte e tre le edizioni di Lega Prima.

A partire dalle 20:00, poi, sia lunedì 19 che martedì 20 si disputerà anche il Torneo di Promozione per Lega Seconda. Sei le squadre impegnate: le quattro vincitrici del Torneo di Qualificazione, iDomina eSports Academy, Lion’s Den, Islanders, HoloChrome, e le perdenti dei playout di Lega Seconda, APH Gaming e Aretusa Gaming. Le prime due di ogni girone avanzeranno alla fase successiva che si completerà la prossima settimana. Tutte le partite sono in diretta su GEC TV.