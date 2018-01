Lega Prima Romics: ultime due giornate del girone d'andata in programma dal 15 gennaio

Dopo alcune difficoltà di natura tecnica riscontrate con la copertura internet, le ultime due giornate previste per il girone d'andata del torneo Lega Prima Romics di League of Legends sono state programmate dal 15 al 18 gennaio.

La recente #SuperWeek di Lega Prima - Romics ha subito diverse difficoltà dovute ai problemi che un provider internet ha avuto sull’intero territorio nazionale, impedendo a numerosi giocatori di disputare l’intera giornata di martedì 9 gennaio 2018, costringendo gli organizzatori a rinviare ben due match.

Il primo si recupera lunedì 15 gennaio, primo giorno della SuperWeek che dal 15 al 18 gennaio 2018 vedrà giocare ben 10 partite che chiuderanno il girone d’andata di Lega Prima. Eccezionalmente lunedì si inizia alle 18:00 con il big match tra Outplayed WaR e Team Forge, per troppo tempo rimandato. Alle 20.00 è il turno di Racoon e Team EasyFix co-HOP, scontro decisivo per la salvezza: entrambi a tre punti (con i RCN in attesa di recuperare il primo game della giornata 5 contro i 4G), un pareggio sarebbe sostanzialmente inutile per entrambe ma la sconfitta potrebbe essere peggiore.

Alle 22:00, infine, chiude la sesta giornata Outplayed WaR e Inferno eSports; forti dei primi punti conquistati in una sola settimana, gli Inferno potrebbero approfittare della stanchezza degli avversari dettata dal giocare due match in un giorno.

Il 16 gennaio si apre alle 19:00 (ritorna l’orario consueto) con un altro big match: gli iDomina, attualmente primi in classifica, affrontano il Team Forge in un attesissimo match. I giocatori degli ID risultano infatti in un periodo di gran forma e potrebbero seriamente pensare di strappare punti, e perché no la vittoria, agli avversari. Alle 21:00 i Qlash sono invece chiamati alla ribalta: una squadra in crisi risulati e di prestazioni che deve cercare di far punti contro gli ESC Gaming; una partita sicuramente alla portata ma per nulla scontata.

Gli ESC aprono le danze poi mercoledì 17 gennaio alle 19:00 contro gli Outplayed WaR. Indubbiamente due incontri di fuoco per gli ESC che devono necessariamente staccarsi dai 3 punti in classifica mentre gli OP non possono perdere altro terreno dalla vetta. Alle 21:00 torna il Team Forge sulla Landa con la partita contro gli EasyFix co-HOP: un impegno da non sottovalutare contro una squadra in lotta per la salvezza che cerca di ottenere punti preziosi contro chiunque.

Il 18 gennaio gli Inferno hanno l’occasione di dimostrare di essere tornati ad alti livelli contro i Qlash: una squadra in fiducia contro una formazione che non riesce ancora a esprimersi al meglio. Chiude la settima giornata e il girone di ritorno il match tra Racoon e iDomina eSports: un testa-coda che può confermare o ribaltare gli equilibri della stagione prima della pausa mercato. Rimane ancora da determinare, infine, la data di recupero del match tra ESC e EFC.

Per quanto riguarda gli MVP delle Giornate 4 e 5, in attesa di conoscere l'esito dei due match da recuperare, ClaP degli iDomina eSports fa un salto importante in classifica: con due super prestazioni conquista il titolo sia nel match contro il Team QLASH che contro il Team EasyFix-CoHop.

Diventa così il primo a raggiungere due titoli MVP nella stagione attuale, immediatamente pareggiato da Click del Team Forge. Primo MVP per gli inFerno eSports con Blitz, jungler che ha portato una ventata di freschezza e ha contribuito attivamente alla prima vittoria in campionato. Titolo di miglior giocatore della #SuperWeek che va anche a Brizz degli Outplayed e a Raito dei Racoon.