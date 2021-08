Dice Legacy è il gioco più originale della Gamescom: trailer e data per l'Indie italiano!

Anche nel 2021, il palco della Gamescom 2021 ha lasciato spazio ad una vasta selezione di nuove produzioni indipendenti, tra le quali ha trovato spazio anche l'italianissimo Dice Legacy.

Sviluppato dal team di DESTINYbit, questo survival city builder vede all'opera dietro le quinte un gruppo di sette appassionati autori videoludici, pronti a proporre un'esperienza in cui i giocatori dovranno affidare il proprio destino ai dadi. Tra elementi roguelike e gestionali, Dice Legacy presenta un insolito mondo dalla struttura ad anello, popolato da altrettanto peculiari abitanti.

A condurvi il giocatore è stato il fato, che ha visto il protagonista approdarvi in seguito ad uno sciagurato naufragio. L'unico modo per sopravvivere è rimboccarsi le maniche e cercare di fondare un nuovo insediamento. In questo contesto, i dadi potranno essere i nostri migliori alleati o una infausta condanna: saranno infatti le loro facce a regolare la raccolta di risorse, l'interazione con gli altri abitanti, la costruzione e la difesa del nuovo villaggio.

DESTINYbit ha presentato Dice Legacy alla Gamescom 2021 con un trailer dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news. Tra i vincitori dei Gamescom Awards 2021, l'Indie italiano è stato premiato come Gioco più Originale dell'intera manifestazione. Edito da Ravenscourt, Dice Legacy sarà presto disponibile, con la data di lancio fissata per il prossimo 9 settembre 2021.