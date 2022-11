Legacy of Kain, forse ci siamo: Crystal Dynamics vuole assecondare i fan

L'entusiasmo di Crystal Dynamics per Legacy of Kain è al centro delle dichiarazioni condivise dal CEO della software house californiana, Phil Rogers, a margine della presentazione degli ultimi risultati finanziari di Embracer Group.

L'esponente dell'azienda occupatasi dei reboot della serie di Tomb Raider e attualmente impegnata nello sviluppo di Perfect Dark in collaborazione con The Initiative coglie infatti l'occasione offertagli dal report trimestrale di Embracer Group per fornire un aggiornamento sui risultati del sondaggio indetto tra i fan di Legacy of Kain per 'tastare il polso' della community in previsione dell'ipotetico ritorno della serie.

Rogers esordisce nel suo discorso sottolineando come "volevamo avere una visione complessiva della community e capire quali potessero essere le prospettive per il ritorno nella terra di Nosgoth con l'IP iconica di Legacy of Kain. Abbiamo così lanciato questo sondaggio sapendo che di solito iniziative come queste coinvolgono tra le 1.000 e le 3.000 persone al massimo, ma per Legacy of Kain abbiamo ricevuto oltre 100.000 risposte! 73.000 partecipanti hanno completato il sondaggio, ed era davvero pieno di domande perciò ringraziamo di cuore tutti coloro che vi hanno partecipato".

L'esponente di Crystal Dynamics sottolinea inoltre come "vi assicuriamo che sentiamo forte e chiaro il vostro desiderio di ricevere novità sul ritorno di Legacy of Kain, perciò continueremo ad aggiornarvi e a informarvi su tutte le prospettive future per questa serie".