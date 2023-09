Legacy of Kain Soul Reaver non è più in vendita, ci sono novità in vista?

Legacy of Kain Soul Reaver non è più disponibile su Steam, GOG e altri store digitali, Crystal Dynamics ha rimosso il gioco dalla vendita per lavorare ad "alcuni importanti aggiornamenti"... Ci sono novità in arrivo? Proviamo a fare chiarezza!

Su Steam una nota avvisa che "Legacy of Kain Soul Reaver non è più disponibile nel negozio di Steam. Crystal Dynamics ha rimosso temporaneamente il gioco dalla vendita per lavorare ad importanti aggiornamenti."

Spulciando su GOGDB scopriamo che il 13 settembre è stato caricato un aggiornamento che aggiunge il supporto a Windows 10 e Windows 11, il supporto per i monitor widescreen e l'alta risoluzione (HD, FHD, 2K, 4K, 8K), framerate elevato (60fps), risoluzione di bug e supporto per tutti i principali controller tra cui DualShock 4, DualSense, controller Xbox e persino il Pro controller di Nintendo Switch.

L'ultimo precedente aggiornamento risaliva al 2018, quando Square Enix (all'epoca proprietaria della serie) caricò su Steam e GOG la versione di Soul Reaver in lingua francese. Al momento in ogni caso tutto tace da parte di Crystal Dynamics, semplicemente il gioco è stato rimosso dalla vendita senza una spiegazione chiara, parlando genericamente di aggiornamenti in arrivo.

E chissà che non si stia pensando davvero ad una versione rimasterizzata per PC e console di attuale generazione.