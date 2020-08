Legacy of Kain Soul Reaver: Raziel rinasce in HD grazie a mod e AI

Nonostante l'ormai lontana cancellazione di Legacy of Kain: Dead Sun, la community videoludica continua a sperare in un ritorno sulla scena del protagonista di Legacy of Kain: Soul Reaver.

Negli Anni Novanta, l'ambizioso Raziel e il suo viaggio di vendetta attraverso i reami di Nosgoth conquistavano irrimediabilmente i cuori di moltissimi videogiocatori. Nonostante le speranze di una remastered od un remake del titolo o di un nuovo episodio single player, al momento non si hanno alcun tipo di notizie in merito.



L'attenzione su Legacy of Kain: Soul Reaver da parte dei videogiocatori resta tuttavia elevata, tanto che un appassionato ha di recente dato vita a un versione HD del gioco, sfruttando pacchetti texture migliorati tramite AI. L'utente, noto come "RainaAudron", ha basato il proprio lavoro sulla versione Dreamcast dell'action adventure. Quest'ultima, riporta, vanterebbe infatti modelli poligonali migliori per quanto riguarda Raziel, Kain e molti nemici, oltre a una colonna sonora maggiormente dinamica e un frame rate migliore rispetto alle controparti PC e PlayStation. Il creatore del Legacy of Kain: Soul Reaver - HD Texture Pack ne ha realizzato un trailer di presentazione, che potete visionare in apertura.

Nota Bene: La notizia riportata ha il solo scopo di illustrare gli avanzamenti tecnici nel campo del gaming e dell'emulazione, e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.