Legacy of Kain Soul Reaver Remaster: annuncio in arrivo nel 2021, riparte il rumor!

Dopo le speranze sollevate dalla bizzarra rimozione temporanea di Legacy of Kain: Soul Reaver da Steam, i rumor legati ad un possibile ritorno del vampiro di Nosgoth non trovano fine.

A ridestare il sogno proibito degli appassionati della straordinaria esperienza proposta da The Legacy of Kain: Soul Reaver, è questa volta un noto insider videoludico. Nick "Shpeshal Nick" Baker, co-fondatore di Xbox Era, è infatti tornato ospite del podcast per condividere alcune indiscrezioni. Secondo quest'ultimo, la suggestiva produzione starebbe per fare ritorno sul mercato videoludico in una edizione completamente aggiornata. Non si tratterebbe però di un remake, ma di una versione rimasterizzata di Legacy of Kain: Soul Reaver.

Le tempistiche per la presentazione del gioco, prosegue l'insider, sarebbero addirittura strettissime. Il reveal sarebbe in programma per entro la fine del 2021, con l'annuncio che secondo Nick Baker potrebbe avere luogo direttamente dal palco dei The Game Awards del prossimo dicembre, condotti come di consueto da Geoff Keighley.



L'insider, che di recente ha posto sul fuoco un'enorme quantità di rumor, inclusa la possibile acquisizione di Arc System Works da parte di Sony, non ha offerto ulteriori dettagli né, ovviamente, citato le proprie fonti. Sino ad eventuali annunci ufficiali, ad ogni modo, ai giocatori che vorrebbero tornare a Nosgoth non resta che sperare!