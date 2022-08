Legacy of Kain Soul Reaver: la Remaster fan made è gratis su PC, ecco il video

Da grande appassionato di Legacy of Kain, lo sviluppatore amatoriale conosciuto come 'RainaAudron' ha provato ad attualizzare il comparto grafico dell'indimenticabile Soul Reaver attraverso una complessa opera di rimasterizzazione del comparto grafico della versione SEGA Dreamcast.

Come spiega lo stesso RainaAudron, il suo HD Texture Pack si basa sull'edizione per Dreamcast di Legacy of Kain in funzione dei migliori modelli poligonali per Kain e Raziel e, soprattutto, per il supporto ai 60fps. Sfruttando gli strumenti di sviluppo legati a un emulatore del Dreamcast, l'autore di questa remaster fan made ha ricostruito l'intera esperienza di gioco di Soul Reaver.

Diversamente da quanto proposto da altri progetti analoghi, lo sviluppatore della riedizione attualizzata di Soul Reaver non si è appoggiato solo ed esclusivamente agli ormai noti software di upscaling basati su IA Neurale, ma ha preferito mantenere le atmosfere dell'avventura originaria acquisendo diversi set di texture dai Marlin Studios e dalle illustrazioni dalla fotografa Judy A. Juracek.

Il lancio gratis su PC dell'HD Texture Pack di Legacy of Kain Soul Reaver viene celebrato da RainaAudron con un video che ben testimonia l'impegno e la passione profusi in questo progetto che omaggia il vampiro di Nosgoth e i suoi tanti appassionati.

Nota bene - La notizia viene riportata per dovere di cronaca e non vuole in nessun modo incitare o favorire la pirateria, una pratica che la redazione di Everyeye.it condanna in ogni sua forma.