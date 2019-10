Il legame tra Ellie e Dina in The Last of Us 2 visto con gli occhi di un'artista Disney

Da grande appassionata della serie di The Last of Us, l'Art Director dello studio losangelino di Walt Disney Animation, Ami Thompson, ha voluto immortalare in un disegno la coppia rappresentata da Ellie e Dina in TLOU 2.

Con questo bozzetto, la disegnatrice americana segue l'esempio della collega Nicolle Castro: a inizio agosto, infatti, anche la Story Artist di Disney Pixar ha voluto dedicare alla saga post-apocalittica di Naughty Dog un artwork incentrato, questa volta, sul legame tra Ellie e Joel.

Il soggetto scelto da Ami Thompson per rappresentare il suo amore per questa epopea digitale ha permesso all'autrice del Disney Animation Studio californiano di evitare ogni retorica sulla relazione sentimentale tra le due ragazze e di approfondire gli aspetti legati al gameplay, con la protagonista di TLOU 2 e la sua compagna impegnate in un violento scontro a fuoco contro un nemico fuori campo.

Anche il vice presidente di Naughty Dog, Neil Druckmann, ha apprezzato il lavoro svolto da Thompson e ha ringraziato l'artista Disney per il pensiero con un messaggio pubblicato sul suo profilo Twitter ufficiale. Prima di lasciarvi al modulo dei commenti e di scoprire che cosa ne pensate di questo artwork, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 è atteso in uscita per il 21 febbraio del 2020 su PlayStation 4 e PS4 Pro.