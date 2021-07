Il legame tra videogiochi e il teatro, due mondi che si incontrano

Sul sito di IPID (Italian Party of Indie Developers) è stato pubblicato un articolo intitolato Palcoscenici digitali: una panoramica della contaminazione tra teatro e videogiochi. Una retrospettiva che permetterà di scoprire meglio il legame tra questi due universi.

Il pezzo a cura di Chiara Ambrogio (Laureata all'Università Cattolica di Milano) parte da una premessa molto semplice: le performance sul palcoscenico e quelle dei mondi finzionali di un videogioco sono in realtà più simili di quanto si pensi. Come ricorda l'autrice infatti "quando i media audiovisivi erano ancora solo un lontano miraggio, il teatro risultava il mezzo di comunicazione elettivo per poter intrattenere con successo un’audience."



I videogiochi non esisterebbero senza i suoi attori principali, ovvero i giocatori, coloro che permettono ai personaggi digitali di prendere vita sullo schermo, dei veri e propri "burattinai virtuali" e al tal proposito si cita la saga di The Sims, nella quale i personaggi si rivolgono esplicitamente alla telecamera per attirare la nostra attenzione quando si rendono conto di essere trascurati.



Il rapporto tra teatro e videogiochi può essere rappresentato da vari esempi, Chiara Ambrogio cita Paper Mario Il Portale Millenario, Mabinogi Fantasy Life Generation 14 Romeo and Juliet, Puppeteer e The Gunstringer. Nonostante si tratti di titoli molto diversi tra loro viene evidenziato come "in tutti e quattro i casi, l’azione principale si svolge su un palcoscenico, a rinforzare la metafora teatrale non sono solo le sceneggiature e/o i nemici fatti di legno, ma anche la presenza di una vivace platea che reagisce a ciò che vede."



In chiusura vengono citati altri progetti come Theatre of the Absurd e Pathologic 2 oltre a Best Before, progetto del gruppo tedesco Rimini Protokoll che porta l'esperienza videoludica su un vero e proprio palco teatrale. Per approfondire vi rimandiamo all'articolo Palcoscenici digitali: una panoramica della contaminazione tra teatro e videogiochi sul sito di IPID.