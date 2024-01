Legend of Grimrock arriva a sorpresa su Switch: la data d'uscita è vicinissima

È proprio vero che a volte ritornano: nel corso delle ultime ore, il vecchio Legend of Grimrock è stato annunciato per Nintendo Switch e la sua data d'uscita non è affatto lontana.

Il gioco, che è approdato sugli scaffali virtuali di Steam nell'aprile del lontano 2012, arriverà anche sulla console ibrida della Grande N il prossimo 15 gennaio 2024. A svelarlo è un breve trailer che gli stessi sviluppatori hanno pubblicato sui canali social ufficiali, affiancato da un link che riporta alla scheda del prodotto sul sito Nintendo. Il titolo Almost Human è stato adattato all'uso con i Joy-Con e si presta perfettamente al gioco in portabilità o in modalità docked.

Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, Legend of Grimrock è un dungeon crawler old school in cui il giocatore può creare i quattro protagonisti che lo accompagneranno in una difficile avventura ambientata in un mondo fantasy.

Chiunque volesse iniziare a scoprire qualche dettaglio in più sul titolo può aggiungerlo già da ora alla lista dei desideri attraverso la pagina ufficiale dell'eShop, la quale suggerisce che il prezzo di vendita sarà di 14,99 euro.

Al momento non sappiamo quali siano i piani dello sviluppatore, ma a questo punto non possiamo escludere che, in caso di successo, vedremo arrivare anche una riedizione del secondo capitolo.