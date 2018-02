ha annunciato chearriverà su Nintendo Switch nel 2018. Si tratta della decima piattaforma che ospiterà il gioco dopo PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox 360, Wii U, PC, Mac, Linux, PlayStation 2 e Nintendo DS.

Legend of Kay Anniversary per Switch presenterà gli stessi contenuti visti nell'edizione per PlayStation 4 e Wii U, un comparto tecnico migliorat e un sistema di controllo riadattato per sfruttare le potenzialità dei Joy-Con.

Il gioco, pubblicato da THQ Nordic, uscirà su Switch nel corso del 2018, in formato retail e digitale, restiamo in attesa di scoprire la data di lancio esatta, in apertura trovate il trailer di debutto di Legend of Kay Anniversary.