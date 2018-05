Legend of Kay Anniversary arriva su Nintendo Switch!

Legend of Kay è disponibile su Nintendo Switch in versione Anniversary. Sin dalla sua uscita iniziale su PS2, il gioco è stato accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico ed è stato successivamente portato anche su Nintendo DS.

10 anni dopo, il titolo è stato rimasterizzato e lanciato su PC/Mac/Linux, PS3, Xbox 360, PS4 e Wii U con il nome Legend of Kay Anniversary. Lo stile e il genere senza tempo di Legend of Kay non hanno perso il loro fascino THQ Nordic ha quindi deciso di rendere il gioco disponibile su tutte le piattaforme, anche su Nintendo Switch.

25 differenti livelli con più di 15 tipologie di nemici ed epiche battaglie con boss.

3 diverse armi primarie (spada/martello/artigli) con variegati stili di combattimento.

Vari mini-game come la gara di cinghiali, il drago volante e la corsa sul lupo.

Punteggi online: confronta il tuo punteggio con i tuoi amici e competi contro i migliori del mondo.

Legend of Kay Anniversary è una versione completamente rimasterizzata del gioco originale con texture in alta risoluzione, nuovi e più dettagliati modelli dei personaggi, tecniche di rendering moderne e un suono cristallino, che donano a questo grande classico una nuova luce. Pieno di affettuose allusioni e citazioni di cultura pop a vecchi film di arti marziali, Legend of Kay Anniversary è sia un gioco divertente che un’avventura ricca d’azione per grandi e piccini.