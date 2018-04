Legend of Kay arriva a fine maggio su Nintendo Switch

Il 29 maggio segna l’arrivo dello strambo Action-RPG Legend of Kay su Nintendo Switch. Sin dalla sua uscita iniziale su PS2, Legend of Kay è stato accolto positivamente sia dalla critica che dal pubblico ed è stato successivamente portato anche su Nintendo DS.

10 anni dopo, il gioco è stato rimasterizzato e lanciato su PC/Mac/Linux, PS3, Xbox 360, PS4 e Wii U con il nome Legend of Kay Anniversary. Lo stile e il genere senza tempo di Legend of Kay non hanno perso il loro fascino - così THQ Nordic ha continuato nell’impresa di rendere il gioco disponibile ai giocatori di tutte le piattaforme – lanciando il titolo per l’ultima console firmata Nintendo, Switch, il 20 maggio.

Legend of Kay Anniversary è una versione completamente rimasterizzata del gioco originale con texture in alta risoluzione, nuovi e più dettagliati modelli dei personaggi, tecniche di rendering moderne e un suono cristallino, che donano a questo grande classico una nuova luce. Pieno di affettuose allusioni e citazioni di cultura pop a vecchi film di arti marziali, Legend of Kay Anniversary è sia un gioco divertente che un’avventura ricca d’azione per grandi e piccini.