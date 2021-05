Legend of Mana HD: nuove immagini comparative tra la Remaster e il GDR originale

Dopo aver svelato il progetto di Legend of Mana HD nel corso del Nintendo Direct di febbraio, Square Enix pubblica dei nuovi scatti comparativi che illustrano le differenze grafiche tra la Remaster e il capolavoro ruolistico originario.

L'edizione attualizzata del grande classico dei GDR giapponesi ci farà rivivere le atmosfere del titolo primigenio per condurci ancora una volta alla ricerca del Mana Tree. Come possiamo intuire ammirando le immagini condivise dagli sviluppatori nipponici, l'opera di rimasterizzazione compiuta dagli autori di Legend of Mana HD non andrà ad intaccare lo spirito e le atmosfere del gioco originario.

L'approccio adottato da Square Enix consiste infatti nell'aumento della definizione di fondali, interfaccia e mondo di gioco ma con interventi minimi su elementi legati, ad esempio, alle animazioni e alla risoluzione di personaggi e creature nemiche. Ben diverso è invece il discorso sull'accompagnamento musicale, che difatti è stato completamente riarrangiato: i più nostalgici potranno comunque selezionare la colonna sonora originale tramite un apposito menù.

Sul fronte del gameplay, le novità più rappresentative sono quelle rappresentate dalla possibilità di disattivare gli incontri con i nemici e l'aggiunta del minigioco inedito "Ring Ring Land". L'uscita di Legend of Mana HD è prevista per il 24 giugno su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.