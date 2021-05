Legend of Mana HD: le migliorie grafiche della Remaster in nuovi scatti

Dopo le immagini comparative tra Legend of Mana HD e il gioco originale, Square Enix mostra le migliorie grafiche e contenutistiche della Remaster con una nuova serie di scatti ingame.

In questa sua riedizione attualizzata per PC e console, Legend of Mana promette di pizzicare le corde della nostalgia dei tanti appassionati del capolavoro originario. Chi si appresta ad andare ancora una volta alla ricerca del Mana Tree potrà così riannodare il filo dei ricordi attraverso un titolo che non andrà a intaccare lo spirito e le atmosfere del Legend of Mana primigenio.

L'approccio adottato dagli sviluppatori giapponesi prevede infatti delle modifiche estetiche che passeranno, ad esempio, per l'aumento della risoluzione di fondali, interfaccia e scenari del mondo di gioco, parallelamente a interventi "minori" su animazioni, personaggi e creature da affrontare. Sul fronte dei contenuti, vale poi la pena rimarcare l'impegno di Square Enix per riarrangiare la colonna sonora, introdurre un'opzione per disattivare gli incontri con i nemici e aggiungere il minigioco Ring Ring Land.

Tutto questo ci attende per il 24 giugno in coincidenza dell'arrivo di Legend of Mana HD su PC, PlayStation 4 e Nintendo Switch.