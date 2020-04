Legend of Skyfish 2 disponibile ora su Apple Arcade

Legend of Skyfish 2 di Crescent Moon Games e Mother Gaia Studio è arrivato oggi su Apple Arcade. In questo nuovo RPG d'azione, il giocatore assume il ruolo di una giovane apprendista guerriera, Little Red Hook, l'ultima dei guardiani Red Hook.

Sono passati cent'anni da quando questi guardiani esperti di magia posero fine al regno del terrore di Skyfish, e la civiltà per il cui sviluppo lottarono così tanto adesso è di nuovo in pericolo. Little Red Hook e il suo maestro devono ridare vita all'esotica arte della lotta con canna da pesca da combattimento. L'arnese speciale del clan è un'arma e al tempo stesso un rampino. Il giocatore può usare esche di vario tipo per sconfiggere i nemici a distanza. Inoltre può raccogliere materiali per costruire nuove armi e un'armatura a mano a mano che porta a termine nuove missioni in questo mondo disegnato a mano.

"Usare una canna da pesca per risolvere ogni tuo problema è certamente un'idea insolita. Il giocatore deve approcciare ogni aspetto del gioco in un modo completamente diverso dal solito. Che stia partecipando a un combattimento, risolvendo rompicapi o semplicemente muovendosi, si troverà a lanciare l'amo, tirare, agganciare e attaccare con la sua canna da pesca" - Felipe Cancian Bertozzo, Lead Programmer, Game Designer e Studio Manager di Mother Gaia Studio, un piccolo team indipendente con sede a Bauru, in Brasile.