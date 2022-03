Legend of Ymir, tra Unreal Engine 5 e leggende norrene: ecco cosa aspettarsi

Sono sempre più numerose le avventure videoludiche che dalla Corea del Sud riescono a catturare l'interesse del pubblico di appassionati del Vecchio Continente.

A queste ultime, si aggiunge ora anche Legend of Ymir, titolo attualmente in sviluppo presso gli studi di WEMADE. Con questo MMORPG, la software house coreana punta a dare una svolta alla serie di The Legend of Mir, trasportandola all'interno di un immaginario di stampo norreno. Per realizzare questo ambizioso intento, il team ha deciso di dare forma all'opera tramite Unreal Engine 5.

In relativamente breve tempo, WEMADE ha inoltre reso disponibile una ricca Tech Demo di Legend of Ymir, che consente di dare un primo sguardo al progetto sudcoreano. Grazie al contenuto, ad esempio, è stato possibile osservare in azione molte delle nuove feature dell'engine di Epic Games, come la tecnologia Lumen. La pubblicazione della Demo è stata inoltre l'occasione per scoprire nuovi dettagli di gameplay su Legend of Ymir, come l'inclusione di una componente PvP e la decisione di proporre un'economia in-game che preveda anche l'utilizzo di NFT.



Ma cosa aspettarsi dunque da questo articolato progetto? Per scoprire ogni dettaglio, potete dedicarvi alla visione della nostra video anteprima dedicata: la trovate in apertura di news e sul Canale YouTube di Everyeye.