Legend of Ymir, tra Unreal Engine 5 e NFT: Tech Demo per il gioco next gen

Dopo aver osservato in azione la tecnologia Face Trainer per Unreal Engine 5, è tempo di dare uno sguardo ad un nuovo titolo che sfrutterà il motore grafico di Epic Games.

Stiamo parlando di Legend of Ymir, un'interessante produzione in arrivo dalla Corea del Sud. Qui, il team di WEMADE è al lavoro su di un MMORPG che possa reinterpretare il classico immaginario della serie The Legend of MIR, offrendole un twist di stampo nordeuropeo e un nuovo setting fantasy. Legend of Ymir, come detto, vedrà la luce in Unreal Engine 5, e i suoi autori hanno voluto offrire un assaggio del lavoro che stanno svolgendo. Direttamente in apertura a questa news, potete dunque trovare una prima Tech Demo dell'MMORPG (dal minuto 4:16 del video), corredata da una presentazione del progetto da parte degli autori e dalla conferma del supporto di tecnologie quali Lumen.



Sul fronte del gameplay, le potenzialità dell'Unreal Engine 5 si tradurranno in un'esperienza di stampo PvP, caratterizzata dal supporto a imponenti battaglie campali. All'interno dell'ecosistema ludico di Legend of Ymir vi sarà inoltre spazio per l'introduzione di dinamiche legate agli NFT (Non Fungible Tokens). Su questo specifico aspetto, non sono però stati offerti molti dettagli. Segnaliamo infine che il team di WEMADE ha descritto l'MMORPG come un progetto esclusivamente next-gen: ci aspettiamo dunque una sua pubblicazione su PC, PlayStation 5 e Xbox Series X|S.