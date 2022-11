Legend of Ymir in video: il mondo norreno del GDR online su Unreal Engine 5

Se siete stati rapiti dalle atmosfere norrene di Assassin's Creed Valhalla e God of War Ragnarok, allora sarete certamente felici di ammirare il nuovo video confezionato da WEMADE per immergerci nelle atmosfere nordiche di Legend of Ymir, l'MMORPG su Unreal Engine 5 annunciato a gennaio dal team sudcoreano.

Nel confezionare questo trailer in-engine con scene di stampo cinematografico, gli sviluppatori asiatici ribadiscono la loro volontà di reinterpretare la mitologia dei popoli del Nord Europa per ibridarne le tradizioni, il folklore e le atmosfere all'immaginario K-Fantasy delle avventure ruolistiche multiplayer sudcoreane più popolari.

L'unione di questi due mondi dovrebbe quindi concretizzarsi in un'esperienza che, stando a quanto promesso da WEMADE, sarà particolarmente ricca e stratificata, con un combat system profondo, un gameplay incentrato sull'esplorazione di una dimensione piena di misteri da scoprire e un comparto grafico di prim'ordine.

Nei mesi scorsi, la software house asiatica ha inoltre ribadito la propria volontà di innestare nell'impianto ludico di Legend of Ymir degli elementi NFT, presumibilmente legati alla personalizzazione del proprio alter-ego e alla customizzazione dell'equipaggiamento.

Date perciò un'occhiata al nuovo video di WEMADE e fateci sapere che cosa ne pensate di questo progetto, ma prima vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete leggere il nostro speciale su Legend of Ymir, l'MMORPG coreano su Unreal Engine 5.