Legends of Runeterra accoglie Custodi dell'Antico: ecco la nuova espansione

Mentre si prepara a prendere il via il Campionato del Mondo di Legends of Runeterra, il card game firmato dagli sviluppatori di Riot Games si prepara ad accogliere una serie di importanti novità.

I giocatori potranno infatti cimentarsi presto con i contenuti della prossima espansione "I Custodi dell'Antico", che introdurrà all'interno del titolo ben 42 carte collezionabili, inclusi tre nuovi campioni: Zilean, Malphite e Irelia. L'ondata di contenuti inediti introduce all'interno di Legends of Runeterra una nuova parola chiave, ovvero Danza delle Lame, nuova dinamica di gioco.

Le carte con Danza delle lame evocano infatti una serie di lame, che eseguono immediatamente un attacco gratuito contro l'avversario. Tali attacchi possono infatti essere messi a segno anche senza un gettone d'attacco. Uno strumento di offesa versatile, in grado di dar vita a potenti combo. I Custodi dell'Antico introduce inoltre in-game due nuove sfide, oltre a molteplici aggiornamenti per le carte già a disposizione dei giocatori. Direttamente in apertura a questa news, trovate un trailer dedicato alla nuova espansione di Legends of Runeterra.

Con debutto fissato per il 5 maggio 2021, l'espansione I Custodi dell'Antico sarà resa disponibile da Riot Games a partire dalle ore 20:00 di questa sera. Contestualmente, sarà pubblicata anche la patch 2.7.0 di Legends of Runeterra.