Legends of Runeterra accoglie Gli Imperi degli Ascesi: svelato il set con 110 nuove carte

Dopo aver svelato la roadmap 2021 degli aggiornamenti di Legends of Runeterra, le fucine digitali Riot Games si rimettono in moto per annunciare Gli Imperi degli Ascesi, la nuova espansione del popolare card game ambientato nel multiverso fantasy di League of Legends.

Nel presentare questo nuovo pacchetto aggiuntivo, gli sviluppatori californiani spiegano che con Gli Imperi degli Ascesi hanno dato forma all'espansione più grande che sia mai stata realizzata per Legends of Runeterra.

Le ambizioni nutrite da Riot con questo pacchetto vengono esplicitate nel suggestivo trailer cinematico che ne accompagna l'annuncio, con un focus sui personaggi, sugli scenari e sulle poliedriche atmosfere da vivere immergendosi in questa avventura.

Con Gli Imperi degli Ascesi, Legends of Runeterra vede ampliarsi il proprio deck virtuale con ben 110 nuove carte, ciascuna legata al destino dei nove campioni inediti e della nuova regione desertica di Shurima, l'antichissima patria dell'impero più potente (ma ormai caduto) di Runeterra.

Il lancio di questo ambizioso contenuto aggiuntivo è previsto per il 3 marzo: fino alla data di lancio de Gli Imperi degli Ascesi, Riot Games svelerà le nuove carte dell'espansione con appuntamenti che si terranno quotidianamente sui canali social della compagnia.