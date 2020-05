Legends of Runeterra: arriva un Twitch Rivals da 100.000 Dollari

Twitch Rivals, dopo aver dato vita a emozionanti sfide con i tornei dedicati, tra gli altri, a League of Legends e Apex Legends, ospiterà il primo torneo dedicato al card game Legends of Runeterra, tra pochi giorni.

Il primo Twitch Rivals: Legends of Runeterra Showdown presenterà, come ormai da tradizione per gli appuntamenti firmati Rivals, i migliori streamer attivi nel nuovo card game targato Riot Games, di cui vi abbiamo parlato approfonditamente nella nostra recensione, i quali si sfideranno per un montepremi di 100.000 Dollari.

Il torneo sarà live a partire da giovedì 14 maggio alle 18:00 ora italiana, ovviamente sul canale ufficiale del Twitch Rivals.

Sarà un modo piacevole e divertente per osservare alcuni tra i principali giocatori di Legends of Runeterra in azione e carpire i segreti del meta attuale, tutt'ora in pieno subbuglio in seguito all'arrivo dell'espansione Alte Maree.

I dettagli su chi parteciperà al Twitch Rivals: Legends of Runeterra Showdown sono attualmente sconosciuti, anche se è lecito aspettarsi il reveal definitivo al massimo entro la giornata di mercoledì.