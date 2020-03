Legends of Runeterra: in arrivo importanti cambiamenti all'economia di gioco

Riot Games annuncia oggi un importante aggiornamento per il suo gioco di carte strategico gratuito a tema League of Legends, Legends of Runeterra, che andrà a modificare l’economia di gioco e i progressi in-game per migliorare l’esperienza di tutti i giocatori.

La patch 0.9.3, che entrerà in vigore dal prossimo 31 marzo, è stata realizzata tenendo in considerazione i numerosi feedback ricevuti direttamente dagli utenti nelle settimane di open beta.

In primis, verrà aggiunto più controllo ai progressi dei giocatori: tra le varie novità ci sono infatti un jolly campione settimanale da un Forziere che da ora potrà aumentare infinitamente di livello, nessun limite giornaliero di Punti Esperienza e acquisto diretto illimitato di qualunque carta. L’obiettivo degli sviluppatori è proprio quello di dare agli utenti la possibilità di avere ciò che vogliono e come vogliono, in un gioco in cui è possibile essere competitivi a prescindere da quanto si spenda. Una filosofia alla base di ogni videogioco Riot Games che ha trovato ulteriore espressione in Legends of Runeterra, un gioco creato con la volontà di offrire progressi soddisfacenti stimolando al contempo periodi di scoperta e sperimentazione, senza che questi due concetti vadano in conflitto.

Maggiori dettagli sono disponibili sul sito ufficiale di Legends of Runeterra, ricordiamo che Riot Games ha promesso aggiornamenti continui e costanti per il suo card game uscito dalla fase beta a gennaio.