Legends of Runeterra: il card game su League of Legends sbarca su PC e sistemi mobile

Con l'annuncio della partenza della stagione competitiva di Legends of Runeterra arriva anche la conferma, da parte di Riot Games, del lancio ufficiale del card game gratuito su PC e sistemi mobile.

Il nuovo progetto del colosso videoludico che ha dato alla luce il fenomeno MOBA League of Legends e punta ad avere un successo analogo con lo sparatutto tattico Valorant ci proietta in una dimensione fantasy ricca di misteri e di sfide da affrontare.

Ambientato nel medesimo universo esteso di LoL, Legends of Runeterra adotta la formula videoludica dei giochi di carte strategici per farci immergere in una serie di battaglie dove la vittoria sarà garantita solo ai più abili, creativi e astuti. Dopo aver scelto il proprio campione, a ciascun utente viene chiesto di allestire il proprio mazzo di carte preferite attingendo ai set delle diverse regioni che presentano un proprio stile.

La creazione del mazzo passa anche per la capacità, da parte degli utenti, di saper collezionare le carte giuste per la propria strategia di gioco prediletta: a tal proposito, Riot Games ha pensato di dare forma a un sistema di progressione dell'esperienza di gameplay che permette agli appassionati di ottenere tutte le carte gratuitamente o di comprare quelle desiderate, senza dover quindi ricorrere alle famigerate Loot Box con pacchetti di contenuti casuali. Il lancio del titolo su PC e sistemi mobile s'accompagna inoltre alla pubblicazione del set Alte Maree di Legends of Runeterra.