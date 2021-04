Legends of Runeterra: tutti i dettagli sul campionato del mondo!

Riot Games ha rivelato i propri piani per l’organizzazione del primo campionato mondiale di Legends of Runeterra, il gioco di carte ispirato a League of Legends.

Riot ha intenzione di chiamare a raccolta i migliori giocatori di tutto il mondo per uno scontro che chiuderà la stagione il prossimo settembre. Il montepremi appare piuttosto ricco: ben 200.000 Dollari.

Come ci si qualifica?

Prima di tutto, gli aspiranti partecipanti possono qualificarsi giocando in modalità Classificata o attraverso i tornei stagionali. La ripartizione è la seguente:

22 giocatori proverranno dalla Classificata. I punti verranno assegnati a chi ha raggiunto il livello Master e in base alla posizione finale alla fine di ogni stagione competitiva. Il punteggio di un giocatore sarà determinato in base al miglior piazzamento in due delle cinque stagioni che precedono il campionato del mondo.

20 giocatori presi dai finalisti dei tornei stagionali. Ai primi quattro giocatori dei cinque tornei stagionali sarà garantito un posto per le qualificazioni ai campionati del mondo.

22 giocatori dai punti guadagnati ai tornei stagionali: punti verranno assegnati in base alle prestazioni in ogni torneo stagionale. Verrà assegnato un punto per partita vinta sia nella fase Open Rounds che in quella Playoff del torneo stagionale.

Quale sarà il formato dell’evento?

I migliori 64 giocatori così selezionati e provenienti da ogni regione - ovvero Americhe, Europa, SEA e Asia - parteciperanno alle qualificazioni per le finali del campionato del mondo. In tutto, le Americhe avranno a disposizione sei slot per le finali, mentre l'Europa ne avrà cinque.

Tuttavia, i 64 giocatori di Asia e i 64 di SEA si sfideranno in un unico torneo per selezionare un totale di cinque slot per la fase finale.

In tutto, dopo questa ennesima scrematura, saranno solo 16 i giocatori invitati a partecipare al campionato del mondo. Una volta raggruppati, verranno formati quattro Group Stage e verrà giocato il formato Round Robin.

I primi due giocatori di ogni gruppo avanzeranno in un girone a eliminazione diretta che traghetterà i migliori verso il primo titolo mondiale di Legends of Runeterra.

Per tutte le novità legate al card game, Riot ha pubblicato anche una roadmap di tutto il 2021.