Legends of Runeterra: tutti i dettagli del primo Principles Strength Invitational

Sedici tra i migliori creatori di contenuti di Legends of Runeterra sparsi tra Europa e Nord America si sfideranno domani, 8 maggio, nel Principles Strength Invitational.

I creatori di contenuti di tutto il mondo competeranno per un montepremi totale di 1.000 Dollari per regione.

La copertura inizierà domani alle 14:00 ora italiana. Sarà un modo per vedere i principali giocatori di Legends of Runeterra in azione e carpire i segreti del meta attuale. Le regole sono semplici: i giocatori competono con un unico mazzo, in best of three. Due gruppi di quattro giocatori ciascuno si scontreranno in round Round Robin. I primi due di ogni gruppo si qualificano per la semifinale. Le finali sono le migliori di cinque.

I creatori di contenuti che parteciperanno al Principles Strength Invitational hanno già partecipato a numerosi tornei durante l'open beta, quindi stiamo parlando di gente con un bel po' di esperienza. Diversi giocatori di entrambe le regioni sono infatti già a grado Master, massimo grado possibile nella ranked di Runeterra.

Ecco i 16 streamer di Legends of Runeterra che parteciperanno nel Principles Strength Invitational. UE: Alanzq, FreshLobster, FirstPinkBeaver, Presto, Zezetel, Pokrovac, Szychu e ManuS.

NA: Team Liquid's Hyped, Gummi, Prismaticismism, Navioot, NicMakesPlays, Topher, BruisedByGod (BBG) e Swim. La copertura dell'intero torneo sarà sul canale Twitch di Casanova.