Legends of Runeterra Masters Europe: Riot Games annuncia il nuovo evento europeo

Riot Games ha annunciato un nuovo evento per Legends of Runeterra. Il formato sarà a squadre e riservato a formazioni europee. L'evento, battezzato "The Legends of Runeterra Masters Europe - Chronicles of Targon", si svolgerà tra la fine di settembre e la fine di novembre.

A partire da questa settimana e fino al 12 ottobre, i giocatori di tutta Europa dovranno la scalare la ladder competitiva. Poi, i tre giocatori con il punteggio più alto dei sedici paesi del Vecchio Continente saranno selezionati per rappresentare il proprio paese nell'evento.

Una volta selezionati i partecipanti e assemblate le squadre dal 22 al 31 ottobre, dal 7 novembre inizierà la fase a gironi che durerà sino al 23 novembre.

Le finali verranno poi disputate il 28 e il 29 novembre. Riot non ha ancora reso pubblico il prize pool, ma ha presentato le regole: le squadre creeranno nove mazzi ogni settimana e riveleranno solo i campioni selezionati in ciascuno.

Sulla base di queste informazioni, le squadre avversarie dichiareranno tre campioni da bannare e il pool di mazzi giocabili della squadra verrà contestualmente ridotto.

Siamo davvero curiosi di capire se il formato avrà successo e se questo evento potrà dare il via alla scena esport di Runeterra.