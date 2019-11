Legends of Runeterra: ecco le novità introdotte dalla modalità draft "Spedizioni"

Legends of Runeterra, il gioco di carte di Riot Games, si appresta ad affrontare il secondo weekend di test con una nuova modalità draft chiamata "Spedizioni" che introduce qualche novità alla formula rodata del sorteggio sperimentata in altri giochi.

Per l'occasione Riot ha pubblicato un video introduttivo che spiega le meccaniche basilari. Come per la maggior parte delle modalità draft, la partita inizierà con la costruzione del mazzo con carte casuali e con una scelta limitata da parte dei giocatori. Durante il processo si avranno a disposizione due tipologie di pick: Sinergica e Libera. Sinergica presenterà una selezione di carte basate sull'archetipo del mazzo mentre con Libera si otterranno archetipi che non sono stati selezionati dal giocatore, contribuendo a rendere il mazzo ancora più casuale. La partita si concluderà vincendo sette partite o perdendone due e una volta arrivati alla sesta vittoria si affronterà uno scontro speciale contro un altro avversario con sei vittorie che apre le porte ad un sistema a doppia eliminazione. Oltre a questa modalità sono stati introdotti alcuni bilanciamenti per varie carte ed eroi.

La nuova modalità è stata annunciata all'inizio della settimana da Riot Games. Vi ricordiamo che potete leggere il provato di Legends of Runeterra sulle pagine di Everyeye.