Legends of Runeterra: nuova espansione e un inedito sistema competitivo

Riot Games continua ad aggiornare il suo popolare card game: una nuova stagione si sta palesando all'orizzonte, Monuments of Power, ricca di carte inedite e di un peculiare sistema competitivo in game.

Per quanto riguarda la nuova stagione classificata, la scalata al Master inizia ufficialmente quando l'espansione uscira, il 14 ottobre.

Nel corso di ogni fine settimana, però, si aprirà la possibilità per i giocatori di partecipare ai Gauntlets. Questi tornei partiranno il 16 ottobre e termineranno l'11 dicembre. Il sabato e la domenica, dunque, i giocatori saranno chiamati a scendere in campo nella speranza di ottenere, attraverso l'accumulo di vittorie, la qualificazione alla fase finale che avrà luogo a metà dicembre, ovvero alla fine della stagione Monuments of Power.

Attualmente non sappiamo ancora – anche se sembra molto probabile – se Riot Games aggiungerà una classifica speciale per i Gauntlets che permetterà ai player di confrontare il computo delle vittorie con quello degli altri giocatori in corsa per il titolo. Non sappiamo nemmeno se accumulare vittorie conterà ai fini della qualificazione.

Inoltre, non è dato sapere se questo nuovo sistema di tornei sarà implementato in sostituzione alla modalità "torneo" accennata tempo fa o, semplicemente, funzionerà come una modalità a sé stante.



Ovviamente la nuova iniziativa non ha nulla a che vedere con l'altra competizione in corso di svolgimento: i Masters Europe.

Nell'attesa di scoprirlo, vi ricordiamo che LoR: Monuments of Power uscirà il prossimo 14 ottobre con ben 40 nuove carte.