Legends of Runeterra: l'open beta ha una data d'uscita ufficiale

Se siete tra i fan di League of Legends che non vedono l'ora di mettere le mani su Legends of Runeterra, il gioco a base di carte collezionabili targato Riot Games, sappiate che mancano solo pochi giorni al debutto dell'open beta.

Se non siete tra i fortunati utenti selezionati per partecipare alla closed beta, infatti, a partire dal prossimo 24 gennaio 2020 potrete giocare gratuitamente al titolo grazie alla sua entrata nella fase di open beta. Chiunque completerà l'apposito form per partecipare alla beta sul sito ufficiale entro il 20 gennaio avrà inoltre l'opportunità di iniziare a giocare con 24 ore d'anticipo, ovvero dal 23 gennaio. In concomitanza con la pubblicazione del gioco per tutti arriverà anche un aggiornamento che introdurrà le partite classificate, la Stagione competitiva 0, la possibilità di gestire la propria lista amici e di sfidare gli utenti presenti in tale lista.

Prima di lasciarvi al filmato pubblicato sul canale YouTube ufficiale degli sviluppatori e nel quale vengono illustrate tutte le novità in arrivo nell'open beta del gioco, vi ricordiamo che Legends of Runeterra è solo uno dei progetti in cantiere presso Riot Games e, tra questi, rientrano anche il picchiaduro Project L e l'interessante sparatutto tattico in prima persona il cui nome provvisorio è Project A.