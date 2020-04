Legends of Runeterra: salpiamo verso Bilgewater con il nuovo set Alte Maree

Mentre cresce la popolarità di Valorant, gli autori di Riot Games tornano nella dimensione fantasy di LoL per annunciare l'arrivo del set Alte Maree nella già corposa offerta contenutistica di Legends of Runeterra su PC e sistemi mobile.

L'aggiornamento che porterà in dote questo nuovo set di carte partirà nella giornata di domani, martedì 28 aprile, per poi concludersi il 30 aprile in base alle diverse tempistiche di rollout degli store mobile internazionali. All'interno di questo set troveranno spazio più di 120 carte inedite, che s'accompagnano a 11 campioni, a 6 nuove parole chiave e a una pletora di elementi estetici.

L'update di Alte Maree avverrà perciò in coincidenza con il lancio ufficiale del gioco di Riot Games, garantendo così l'accesso a un set a tema piratesco che ricalcherà lo stile grafico e gli eventi che si dipaneranno nell'esplorazione della regione inedita di Bilgewater.

La nuova landa digitale di Legends of Runeterra sarà popolata di ladri, truffatori e mostri abissali: per questo, il set Alte Maree servirà a garantire agli utenti il massimo livello di customizzazione possibile per il proprio grimorio, aumentando di conseguenza le proprie capacità di attacco e di difesa contro le carte degli avversari di turno.

Per un approfondimento ulteriore su Legends of Runeterra e Alte Maree, non possiamo che consigliarvi di il video su Bilgewater e di leggere questo nostro speciale accompagnato da un'intervista concessaci dal produttore esecutivo Jeff Jew.