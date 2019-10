Legends of Runeterra: Video Anteprima del nuovo gioco di carte degli autori di LOL

Riot Games presenta numerose novità per festeggiare i dieci anni di League of Legends, tra cui Legends of Runeterra, gioco di carte che andrà a sfidare titoli come Hearthstone, The Elder Scrolls Legends e Magic The Gathering Arena.

La video anteprima che campeggia a inizio articolo, che s'accompagna all'approfondimento di Daniele D'Orefice con il nostro speciale di Legends of Runeterra, ci permette di familiarizzare con il nuovo contesto ludico scelto dagli sviluppatori californiani per ampliare il già enorme bacino d'utenza della saga fantasy di League of Legends.

Nonostante i bug, i glitch e le inevitabili mancanze che possono ravvisarsi durante una prova condotta su di un titolo ancora in piena fase di sviluppo e destinato ad approdare su PC e sistemi mobile solo a metà 2020 con la formula dei free to play, il nuovo progetto in lavorazione presso le fucine digitali di Riot dimostra di possedere già tutte le carte in regola (scusate la battuta!) per ambire a ritagliarsi un ruolo da protagonista tra gli esponenti di questo genere.

Tra i fattori che contribuiscono ad accrescere il nostro interesse per questo titolo, citiamo ad esempio la presenza di un mazzo virtuale che, al lancio, vanterà ben 318 carte, di cui 24 in rappresentanza degli eroi dell'iconico MOBA da cui sarà tratto Legends of Runeterra. Non meno intrigante è poi la funzione che permetterà a ciascun eroe di potenziarsi e di salire di livello, una caratteristica che promette di aggiungere diversi strati di profondità all'impianto ludico senza però appesantire il titolo con formule poco accessibili.