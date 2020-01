Legendz è il nuovo gioco di Sony Santa Monica per PS5? Secondo molti è un fake

Recentemente un leak diffuso su Reddit e 4Chan sembra aver svelato parte della lineup di lancio di PlayStation 5, citando vari giochi tra cui Legendz, nuovo progetto di Sony Santa Monica dedicato proprio alla nuova console Sony. Ma sarà davvero così?

Secondo il leak in questione, al lancio di PlayStation 5 vedremo giochi come Godfall (annunciato ai The Game Awards 2019), Gran Turismo 7, MLB The Show 21, Demon's Souls Remake/Remaster e appunto Legendz, sviluppato da Sony Santa Monica.

Alcuni sviluppatori non meglio identificati sono intervenuti su Reddit commentando l'elenco dei giochi e parlando di una lista non corrispondente alla realtà, messa insieme citando speculazioni e rumor dei mesi scorsi. Godfall è al momento l'unico gioco annunciato per PS5 e di Gran Turismo 7 si parla da molto tempo, così come del possibile ritorno di Demon's Souls a opera di Bluepoint Games.

Non è chiaro se Legendz sia attualmente un nome in codice o il nome definitivo del progetto, in caso questo esista veramente, anche se come detto molte fonti nutrono sinceri dubbi a riguardo. Sony Santa Monica sembra impegnata nello sviluppo di God of War 2 e non sappiamo se lo studio abbia la capacità produttiva necessaria per seguire due progetti di questa portata in contemporanea.