La legge USA anti Loot Box riceve il supporto bipartisan al Senato

La proposta di legge USA avanzata dal Senatore Repubblicano Josh Hawley per vietare l'utilizzo delle microtransazioni e delle casse premio nei videogiochi rivolti a un pubblico di minori riceve l'appoggio bipartisan dei Senatori Democratici Ed Markey e Richard Blumenthal.

Il disegno di legge di Hawley, presentato a inizio maggio con un dossier che invita i membri del Senato USA ad appoggiare il suo "Protecting Children from Abusive Games Act", prevede il completo bando delle microtransazioni e degli elementi pay-to-win nei videogiochi e nelle applicazioni destinate ad un pubblico minorenne, equiparandoli di fatto al gioco d'azzardo.

Se dovesse essere promulgata, la legge dovrebbe prodursi in un bando immediato nell'intero territorio degli Stati Uniti per quei titoli che, in base alle disposizioni e alle direttive fornite dall'ente americano preposto alla classificazione e alla certificazione dei giochi e dei prodotti di intrattenimento, non dovessero allinearsi alla nuova direttiva e continuare a presentare al loro interno delle Loot Box.

Oltre al Senato USA, la delicata questione delle casse premio e delle tecniche utilizzate dalle major del settore per promuovere questo genere di strumenti è al centro di un dibattito che coinvolge sia gli sviluppatori che gli organismi internazionali: l'OMS, ad esempio, conta di pronunciarsi entro breve sul più ampio tema della dipendenza da videogiochi, mentre per l'ex developer di Neverwinter Xavier Coelho-Kostolny ci sarebbe un forte legame tra i titoli free to play e il gioco d'azzardo.