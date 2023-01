Leggenda di Call of Duty si ritira: Scump degli OpTic Gaming saluta il competitivo

Quando si parla di esport ci sono alcuni nomi che spiccano sugli altri a prescindere dal gioco d’interesse. Tra questi c’è Seth “Scump” Abner, leggenda del competitivo di Call of Duty che, proprio in queste ore, ha annunciato il ritiro dalla scena professionale di Call of Duty dopo ben undici anni.

La leggenda di OpTic Scump è iniziata nel 2012 e, a oggi, risulta il secondo giocatore più vincente nella storia di Call of Duty con 31 vittorie nei principali tornei, due medaglie d'oro agli X Games e un campionato del mondo. Diciannove di questi titoli li ha vinti con la iconica formazione old school degli OpTic Gaming, composta da lui, FormaL, Crimsix, Karma e Nadeshot, con quest’ultimo ora CEO dei 100 Thieves.

Il ritiro di Scump segna inevitabilmente la fine di un’epoca meravigliosa per gli amanti di Call of Duty, data la fama del giocatore e il suo legame con l’organizzazione. Lo stesso Matthew "Nadeshot" Haag ha celebrato la storia del giocatore: “Il più grande giocatore di Call of Duty di tutti i tempi. Scump ha avuto un impatto incredibile sul successo e sulla crescita di Call of Duty competitivo, maggiore rispetto a qualsiasi altro giocatore fino ad oggi, ed è uno dei motivi per cui così tanti giocatori e staff che lavorano in questo settore lo amano così tanto. Ti voglio bene, fratello”.

L’intera community ha dedicato post strappalacrime alla carriera di Scump, che ora continuerà a rimanere attivo come content creator. Tuttavia, Abner non ha escluso una eventuale ricomparsa nel campionato: a oggi, difatti, Scump è ancora sotto contratto con la squadra ufficiale e resterà un sostituto a disposizione del team per la CoD League, sebbene sia intenzionato a parteciparvi solo in caso di emergenza.

