La leggenda di Ezio Auditore rivive in un cosplay al femminile di Assassins's Creed 2

In questo 2024 si festeggiano i 500 anni dalla morte di Ezio Auditore di Assassin's Creed. Divenuto leggenda del mondo videoludico per via del suo carattere audace e intrepido, l'assassino di Firenze protagonista della trilogia composta da Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelation torna a sorprenderci.

Ezio Auditore da Firenze è protagonista di numerosi dei momenti più epici di Assassin's Creed. Egli ha infatti firmato gesta impossibili da dimenticare, che lo hanno scolpito nella storia e che hanno fatto innamorare gli appassionati della saga Ubisoft.

Mentre il publisher francese aggiorna Assassin's Creed Mirage introducendo il New Game Plus – sapete che la permadeath in Assassin's Creed Mirage è slittata al 2024? - è sempre Ezio a portare in alto il franchise.

Ezio divenne assassino in seguito alla congiura degli Auditore. Da quel momento in poi, entrato a far parte della setta, cominciò a muovere una guerra personale contro i Borgia, spostandosi da Monteriggioni a Roma. Trascorse i suoi ultimi anni da assassino a Costantinopoli, dove riuscì a ritrovare la Mela dell'Eden di Altair. Morì a Firenze nel 1524.

In questo cosplay di Ezio da Assassin's Creed 2 l'Auditore è in versione femminile, ancora giovane e pieno d'energie pronto a compiere il suo dovere all'interno di uno dei bellissimi palazzi ricchi di cultura e storia di Venezia. A condividere sui social questa interpretazione è la cosplayer Nadya Sonika.