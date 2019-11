La leggenda Leffen in procinto di mollare Smash Bros.: troppo incasinato

Leffen è uno dei giocatori di Smash Bros. più famosi al mondo, sin dai tempi di Melee. È noto per essere stato il primo player a sconfiggere le leggende del brawler made by Nintendo: Adam "Armada" Lindgren, Juan "Hungrybox" Debiedma, Joseph "Mango" Marquez, Jason "Mew2King" Zimmerman e Kevin "PPMD" Nanney.

Il ragazzo, nonostante gli anni di onorato servizio e costante dedizione, non sembra apprezzare Ultimate e ha rivelato che sta pensando di appendere il pad al chiodo.

“Dover imparare tre matchup diversi in un gioco con 76 personaggi è uno svantaggio pazzesco”, ha dichiarato il giocatore che come main usa il combattente Pokemon Trainer. Lo svedese afferma di essere fortemente svantaggiato nel dover imparare a usare tre diversi Pokemon contro 76 possibili abbinamenti, quando ogni altro giocatore usa un solo combattente. Non solo, ha anche affermato che Ivysaur e Charizard in ​​difesa non vanno per niente bene.

Ha anche suggerito che potrebbe passare a Joker di Persona 5, tuttavia afferma che mentre il personaggio ha un gran potenziale, odia giocare online e questo è purtroppo per lui sarebbe l'unico metodo di allenamento.

Leffen ha anche continuato a dire che Ultimate è "un tale casino" che è giunto alla conclusione di non amare proprio il gioco stesso. Il ragazzo, però, ha aggiunto che organizzerà in futuro alcuni boot camp per i novelli giocatori di Ultimate, quindi non abbandonerà del tutto la scena competitiva: cambierà sostanzialmente vesti.