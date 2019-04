Diventa una leggenda con la nuova modalità Sfide Storiche in MotoGP 19

Con un nuovo toccante trailer, Milestone ha presentato la nuova modalità Sfide Storiche di MotoGP 19, in cui i giocatori possono rivivere alcune delle sfide più emozionanti della storia di MotoGP.

La modalità Sfide Storiche è un vero tuffo nella storia della MotoGP, dove i giocatori avranno a disposizione più di 50 piloti leggendari e 35 moto ufficiali delle categorie 500cc e MotoGP™, tutto perfettamente ricreato in ogni dettaglio. Insieme alle 19 piste ufficiali della stagione in corso, ci saranno 3 tracciati storici, Laguna Seca 2013, Donington 2009 e Catalunya 2015, che porteranno alla mente amati ricordi a tutti i fan della MotoGP. Ecco una rapida anteprima di alcuni dei momenti leggendari che i giocatori potranno rivivere con MotoGP 19:

La nona gemma di Valentino

L'ultima gara della stagione 2014 di MotoGP è stata molto combattuta: i primi 13 in qualifica si trovarono a meno di un secondo l'uno dall'altro. I 122.000 spettatori sugli spalti si divertirono molto poichè Makoto Tamada, dopo 2 lap, aveva già un margine di 1 secondo. Anche se in terza posizione, Valentino partì male, rimanendo in sesta posizione alla fine del primo giro. Ma poi, con la sua formidabile destrezza, ha superato i suoi rivali, incluso Biaggi, prendendo il comando. Nonostante mancassero 15 lap alla fine, era irraggiungibile: 9 GP vinti al suo debutto con la Yamaha, incredibile.

Gibernau, Re di Francia

Valentino Rossi ha dovuto competere con i piloti spagnoli per gran parte della sua carriera in MotoGP. Il primo della serie è stato Sete Gibernau, il migliore nel biennio 2003-2004 su una Honda. La sua specialità era un inizio stupefacente della stagione, la pista in cui ha fatto meglio è stata Le Mans. Al GP di Francia del 2003 il duello con Rossi ha inizio dopo la bandiera rossa per pioggia: negli ultimi 7 lap, Sete e Valentino si sorpassarono continuamente. Un drammatico ultimo giro con due sorpassi ciascuno. L'ultima mossa arriva da Gibernau, che ha trionfato di soli 0,165 secondi.

Insieme alla nuova modalità di gioco, Milestone ha annunciato anche la data di uscita ufficiale di MotoGP 19 su Nintendo Switch in arrivo sulla console portatile il 27 giugno. MotoGP 19 sarà disponibile il 6 giugno su PlayStation 4, Xbox One e Windows PC/Steam.