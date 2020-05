La leggenda dei picchiaduro SonicFox diventa un NPC di Skullgirls

Il campionissimo ed eclettico SonicFox non smette di stupire: ha rivelato di esser ufficialmente entrato a far parte dell'universo di Skullgirls.

Il giocatore, ora in forza agli Evil Geniuses, si è guadagnato il diritto di avere una propria versione digitale visto che partecipa ai tornei dal 2015 e su nove tornei ufficiali a cui ha partecipato, SonicFox ne ha vinti ben otto.

Come potete vedere dalla clip allegata il giocatore è stato rappresentato dai creativi di Revenge Labs. come un NPC sullo sfondo dell'arena, nelle sue tipiche sembianze “furry”. Ovviamente, oltre a Skullgirls, la leggenda dei picchiaduro, tra gli under 30 più influenti al mondo, può vantare un palmares di tutto rispetto e un'abilità innata di padroneggiare praticamente ogni genere di beat 'em up come Dead or Alive, Mortal Kombat, Dragon Ball FighterZ e Injustice 2.

Nonostante il periodo non esattamente prolifico l'anno scorso, SonicFox ha avuto un discreto anno. Il ragazzo, come dicevamo, è stato reclutato dagli Evil Geniuses (assieme a Dekillsage) dopo aver abbandonato appena in tempo una nave alla deriva come quella degli Echo Fox.