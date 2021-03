La leggenda Sinatraa travolto dalle accuse di abusi sulla ex fidanzata

Jay "sinatraa" Won, come probabilmente saprete, è stato uno dei più grandi giocatori della storia di Overwatch, recentemente passato a VALORANT sotto le insegne dei Sentinels. Sino a questo momento si è sempre parlato del giocatore e del campione, mai dell'uomo dietro il personaggio.

Ora la sua ex ha deciso di sfogarsi e raccontare una sfaccettatura ben diversa e insospettabile di Sinatraa.

La ragazza ha affidato a Twitter un lungo report (potete leggere integralmente le nove pagine dettagliate) in cui tratteggia un rapporto caratterizzato da anni di abusi da parte dell'ex MVP della Overwatch League.

L'ex fidanzata, Cleo, racconta di aver subito per molto tempo le pressioni del giovane, costretta ad avere rapporti sessuali anche contro la propria volontà.

Stando a quanto racconta, le pressioni avvenivano attraverso subdole manipolazioni e ricatti affettivi. Cleo ha anche una registrazione audio in cui la si sentirebbe dire di no a Sinatraa più volte e lui che per tutta risposta le avrebbe detto che lo lasciasse "finire".

"Avrei dovuto oppormi a lui. Avrei dovuto spingerlo via. Ma era il mio ragazzo. Lo amavo. Sapevo che se mi fossi difesa mi avrebbe lasciato". Ha anche svelato degli abusi psicologici subiti per mano di Sinatraa, condividendo screenshot di lui che tracciava i suoi spostamenti con un GPS, accusandola di mentire.

Dopo la loro rottura, inoltre, per lungo tempo la ragazza ha avuto paura ad aprirsi, perché Sinatraa la dipingeva come la "pazza" di turno, mentre lui era sempre il "fidanzato premuroso". "È un bugiardo. È un manipolatore."

La ragazza ha raccontato dei suoi incubi e della sua volontà di affrontarli andando da un terapista. Cleo ha anche dichiarato che gli screenshot e le registrazioni non sono prove sufficienti per convalidare le sue accuse e che crede che il personaggio di Sinatraa sia troppo importante nel settore perché accada qualcosa, perché le persone possano sentirsi scosse dalla vicenda e incrinare così la fama del grande campione. "Non sto cercando di rovinare la sua reputazione", ha scritto Cleo. "sto solo precisando i fatti".

Finora la community sembra comunque esser di supporto. Sinatraa deve ancora rispondere pubblicamente e non è chiaro su come agiranno i Sentinels.

Il tema, purtroppo, sembra ripresentarsi senza soluzione di continuità e soprattutto sempre più di frequente. L'anno scorso, forse lo ricorderete, molte donne hanno avuto il coraggio di farsi avanti raccontando le loro drammatiche esperienze personali. Chissà se la denuncia dell'ennesima ragazza cambierà qualcosa.