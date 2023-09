La leggenda di Tears of the Kingdom ha inizio in un cosplay di Zelda

Uscito nel maggio del 2023, The Legend of Zekda Tears of the Kingdom ha trascinato i giocatori Nintendo in una meravigliosa avventura a stampo ruolistico/action che allarga i confini di Hyrule al cielo e al sottosuolo. Nonostante il grande successo, pare proprio che non arriverà alcun DLC per Zelda Tears of the Kingdom.

Ponendosi come un sequel diretto di Breath of the Wild, Tears of the Kingdom ne eredita tutte le meccaniche, espandendone al contempo i contenuti di gioco. A Link vengono concessi nuovi poteri, nonché un equipaggiamento che gli permette di esplorare i cieli del fantastico mondo di Hyrule. A causa della minaccia di Ganondorf, infatti, la regione si frammenta e si sposta verso l'alto. Grazie a tutte queste caratteristiche, Tears of the Kingdom è nella Top 10 dei Zelda migliori di sempre.

La popolarità di The Legend of Zelda è all'apice, con ogni possessore di Switch "costretto" all'acquisto dei due più recenti titoli della saga. A dimostrare l'attaccamento del fandom al brand ci pensa anche la community dei cosplayer.

In questo cosplay di Zelda vediamo la principessa di Hyrule mentre adorna la sua capigliatura con una principessa silente, fiore azzurro che caratterizza la serie, e mentre si trova nel mezzo della natura di Hyrule. A condividere questa interpretazione sui social è la cosplayer Miih.