La leggenda Uzi si ritira da League of Legends per motivi di salute

Jian "Uzi" Zi-Hao ha annunciato l'addio alla scena competitiva di League of Legends a causa di infortuni e pessime condizioni di salute. Il giocatore, appena ventitreene ha scelto di porre fine alla sua carriera alla luce di quanto consigliato dai medici.

Nel corso della sua carriera da leggendario ADC e testimonial Nike (in una campagna che vedeva anche LeBron James tra i protagonisti), Uzi ha sofferto di dolori alle braccia, alle spalle e alle gambe. Giocare a League of Legends per ore ha messo a dura prova la sua salute, impedendogli di competere sempre ai massimi livelli.

"Una volta sono andato in ospedale per un controllo e il dottore ha detto che le mie braccia sono simili a quelle di un 40-50enne", ha detto Uzi in un'intervista l'anno scorso. “Sento come se le mie gambe non avessero forza. La parte inferiore del corpo sembra non essere mia".

"A causa di stress cronico, obesità, dieta irregolare, lunghe ore di veglia e altri motivi, mi è stato diagnosticato un diabete di tipo II", ha detto Uzi. Uzi ha pensato di ritirarsi per la prima volta nel 2015 dopo essersi lamentato del dolore alla spalla durante una sessione di preparazione all'inizio del campionato cinese.

Prima della Spring season del 2020 a Uzi fu addirittura consigliato di riposare.

Dopo la conclusione della stagione il ragazzo ha deciso di ritirarsi. "Uzi è ancora un membro importante della famiglia RNG", hanno dichiarato dall'organizzazione. "Oltre a fare tutto il possibile per aiutarlo nelle sue future attività, saremo anche al suo fianco per aiutarlo nel suo viaggio verso il recupero degli infortuni."

A gennaio, Uzi ha vinto il premio Person of the Year alla cerimonia di premiazione annuale organizzata da Weibo, battendo un bel po' di celebrità sue connazionali.

In calce potete trovare il commovente messaggio di saluto che l'altra leggenda, Rekkless, ha inviato a Uzi.