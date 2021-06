Il leggendario sparatutto R-Type diventa un Game & Watch gratis online

R-Type è uno degli sparatutto spaziali più famosi e amati di sempre, lanciato a metà degli anni '80 in sala giochi e poi convertito su vari home computer e console, il gioco è ancora oggi molto popolare e il franchise continua a vivere con sequel e spin-off sulle moderne piattaforme.

Un programmatore giapponese è però andato oltre e ha creato una versione Game & Watch del gioco, che riproduce il primo storico scontro con il boss del primo livello. R&WATCH DOBTOPUS (questo il nome del minigioco) può essere giocato online o scaricato gratis da Itch.io, chiaramente si tratta di un progetto molto semplice che riproduce però alla perfezione le meccaniche dei Game & Watch di Nintendo e più in generale dei giochi a cristalli liquidi che hanno spopolato negli anni '80 e '90.

Semplicissimi i controlli, vi basterà utilizzare le frecce in alto e in basso per muovere la navetta e il tasto Z per sparare, quando verrete colpiti da un proiettile perderete un punto energia, quando avrete esaurito i tre punti vita arriverà l'inevitabile Game Over.

Nintendo ha rilanciato i Game & Watch con Game & Watch Super Mario Bros in occasione del trentacinquesimo anniversario della sua mascotte mentre Tiger ha ripubblicato i suoi storici giochi portatili LCD lo scorso autunno rendendo disponibili X-Men, Sonic 3, Transformers Generation 3 e la Sirenetta.