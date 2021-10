Leggende Pokémon Arceus: 10€ di sconto per chi compra Diamante o Perla da GameStop

Siete talmente innamorati dei Pokémon che non volete perdervi nessuno dei loro giochi in uscita? Allora fareste bene a prendere in considerazione la nuova promozione di GameStop, che vi consente di risparmiare sull'acquisto dei due prossimi titoli dei mostriciattoli per Nintendo Switch.

Solo da GameStop, acquistando Pokémon Diamante Lucente oppure Pokémon Perla Splendente otterrete immediatamente uno sconto di 10€ sull'acquisto di Leggende Pokémon Arceus. Un'opportunità da non perdere per tutti coloro intenzionati ad acquistare entrambi i giochi. I remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, ricordiamo, verranno pubblicati su Nintendo Switch il 19 novembre, mentre Leggende Pokémon Arceus, un gioco tutto nuovo ambientato nella Sinnoh del passato, verrà invece lanciato sull'ibrida il 28 gennaio 2022.Recatevi nel vostro punto vendita preferito per approfittare della promozione.

Ne approfittiamo per ricordarvi che da GameStop potete approfittare anche di tanti altri sconti a tema Nintendo. Switch è offerta al prezzo di 269,98 euro, mentre Switch Lite può essere acquistata a 199,98 euro assieme ad un Premium Pass. Degna di nota anche la selezione di giochi a 49,98 euro, che comprende tra gli altri anche Pokémon Spada e Scudo, The Legend of Zelda: Skyward Sword HD e Monster Hunter Rise.